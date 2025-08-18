LockTrip hind (LOC)
LockTrip (LOC) reaalajas hind on $0.079579. Viimase 24 tunni jooksul LOC kaubeldud madalaim $ 0.079464 ja kõrgeim $ 0.081991 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.34 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00341704.
Lüliajalise tootluse osas on LOC muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -2.66% 24 tunni vältel -1.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LockTrip praegune turukapitalisatsioon on $ 1.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOC ringlev varu on 16.51M, mille koguvaru on 18585933.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.48M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LockTrip ja USD hinnamuutus $ -0.00218264183072922.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LockTrip ja USD hinnamuutus $ -0.0008802392.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LockTrip ja USD hinnamuutus $ +0.0007656773.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LockTrip ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00218264183072922
|-2.66%
|30 päeva
|$ -0.0008802392
|-1.10%
|60 päeva
|$ +0.0007656773
|+0.96%
|90 päeva
|$ 0
|--
"Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
