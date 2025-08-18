Locked Money hind (LMY)
Locked Money (LMY) reaalajas hind on $0.00205897. Viimase 24 tunni jooksul LMY kaubeldud madalaim $ 0.0020616 ja kõrgeim $ 0.0022545 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00477719 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00188771.
Lüliajalise tootluse osas on LMY muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -6.38% 24 tunni vältel -11.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Locked Money praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LMY ringlev varu on 935.50M, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.71M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Locked Money ja USD hinnamuutus $ -0.000140511444593155.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Locked Money ja USD hinnamuutus $ -0.0003272864.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Locked Money ja USD hinnamuutus $ -0.0002546365.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Locked Money ja USD hinnamuutus $ -0.001199788756882346.
Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.
