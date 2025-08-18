Lock In on Base ($LOCKIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.01965193$ 0.01965193 $ 0.01965193 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +1.74% Hinnamuutus (1 p) +1.94% Hinnamuutus (7 p) +0.27% Hinnamuutus (7 p) +0.27%

Lock In on Base ($LOCKIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $LOCKIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $LOCKINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01965193 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $LOCKIN muutunud +1.74% viimase tunni jooksul, +1.94% 24 tunni vältel +0.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lock In on Base ($LOCKIN) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K Ringlev varu 1.00B 1.00B 1.00B Koguvaru 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lock In on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 38.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $LOCKIN ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.26K.