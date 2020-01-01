LocalCoinSwap (LCS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LocalCoinSwap (LCS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LocalCoinSwap (LCS) teave LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Ametlik veebisait: https://www.localcoinswap.com/ Valge raamat: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Ostke LCS kohe!

LocalCoinSwap (LCS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LocalCoinSwap (LCS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M Koguvaru: $ 72.73M $ 72.73M $ 72.73M Ringlev varu: $ 38.25M $ 38.25M $ 38.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.62M $ 20.62M $ 20.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.490867 $ 0.490867 $ 0.490867 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00190108 $ 0.00190108 $ 0.00190108 Praegune hind: $ 0.283437 $ 0.283437 $ 0.283437 Lisateave LocalCoinSwap (LCS) hinna kohta

LocalCoinSwap (LCS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LocalCoinSwap (LCS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LCS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LCS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LCS tokeni tokenoomikat, avastage LCS tokeni reaalajas hinda!

