LocalCoinSwap hind (LCS)

1 LCS/USD reaalajas hind:

$0.303584
$0.303584$0.303584
-5.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LocalCoinSwap (LCS) reaalajas hinnagraafik
LocalCoinSwap (LCS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.300894
$ 0.300894$ 0.300894
24 h madal
$ 0.323524
$ 0.323524$ 0.323524
24 h kõrge

$ 0.300894
$ 0.300894$ 0.300894

$ 0.323524
$ 0.323524$ 0.323524

$ 0.490867
$ 0.490867$ 0.490867

$ 0.00190108
$ 0.00190108$ 0.00190108

+0.62%

-5.79%

+10.95%

+10.95%

LocalCoinSwap (LCS) reaalajas hind on $0.303584. Viimase 24 tunni jooksul LCS kaubeldud madalaim $ 0.300894 ja kõrgeim $ 0.323524 näitab aktiivset turu volatiivsust. LCSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.490867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00190108.

Lüliajalise tootluse osas on LCS muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -5.79% 24 tunni vältel +10.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LocalCoinSwap (LCS) – turuteave

$ 11.60M
$ 11.60M$ 11.60M

$ 22.05M
$ 22.05M$ 22.05M

38.25M
38.25M 38.25M

72,732,420.0
72,732,420.0 72,732,420.0

LocalCoinSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 11.60M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LCS ringlev varu on 38.25M, mille koguvaru on 72732420.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.05M.

LocalCoinSwap (LCS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LocalCoinSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0186654008828488.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LocalCoinSwap ja USD hinnamuutus $ +0.2013540612.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LocalCoinSwap ja USD hinnamuutus $ +0.2488208465.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LocalCoinSwap ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0186654008828488-5.79%
30 päeva$ +0.2013540612+66.33%
60 päeva$ +0.2488208465+81.96%
90 päeva$ 0--

Mis on LocalCoinSwap (LCS)

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

Üksuse LocalCoinSwap (LCS) allikas

LocalCoinSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on LocalCoinSwap (LCS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LocalCoinSwap (LCS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LocalCoinSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LocalCoinSwap (LCS) tokenoomika

LocalCoinSwap (LCS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LCS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LocalCoinSwap (LCS) kohta

Kui palju on LocalCoinSwap (LCS) tänapäeval väärt?
Reaalajas LCS hind USD on 0.303584 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LCS/USD hind?
Praegune hind LCS/USD on $ 0.303584. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LocalCoinSwap turukapitalisatsioon?
LCS turukapitalisatsioon on $ 11.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LCS ringlev varu?
LCS ringlev varu on 38.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LCS (ATH) hind?
LCS saavutab ATH hinna summas 0.490867 USD.
Mis oli kõigi aegade LCS madalaim (ATL) hind?
LCS nägi ATL hinda summas 0.00190108 USD.
Milline on LCS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LCS kauplemismaht on -- USD.
Kas LCS sel aastal kõrgemale ka suundub?
LCS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LCS hinna ennustust.
