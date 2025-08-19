Rohkem infot LOCAL

Local Money (LOCAL) reaalajas hinnagraafik
Local Money (LOCAL) hinna teave (USD)

Local Money (LOCAL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LOCAL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOCALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.107261 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LOCAL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Local Money (LOCAL) – turuteave

Local Money praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOCAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Local Money (LOCAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Local Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Local Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Local Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Local Money ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+21.43%
60 päeva$ 0+29.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Local Money (LOCAL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Local Money hinna ennustus (USD)

Kui palju on Local Money (LOCAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Local Money (LOCAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Local Money nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Local Money hinna ennustust kohe!

LOCAL kohalike valuutade suhtes

Local Money (LOCAL) tokenoomika

Local Money (LOCAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOCAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Local Money (LOCAL) kohta

Kui palju on Local Money (LOCAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOCAL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOCAL/USD hind?
Praegune hind LOCAL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Local Money turukapitalisatsioon?
LOCAL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOCAL ringlev varu?
LOCAL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOCAL (ATH) hind?
LOCAL saavutab ATH hinna summas 0.107261 USD.
Mis oli kõigi aegade LOCAL madalaim (ATL) hind?
LOCAL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LOCAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOCAL kauplemismaht on -- USD.
Kas LOCAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOCAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOCAL hinna ennustust.
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.