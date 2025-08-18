Rohkem infot LOAN

Loan Protocol logo

Loan Protocol hind (LOAN)

Loendis mitteolevad

1 LOAN/USD reaalajas hind:

$0.0016459
$0.0016459$0.0016459
-5.30%1D
USD
Loan Protocol (LOAN) reaalajas hinnagraafik
Loan Protocol (LOAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00164898
$ 0.00164898$ 0.00164898
24 h madal
$ 0.0017987
$ 0.0017987$ 0.0017987
24 h kõrge

$ 0.00164898
$ 0.00164898$ 0.00164898

$ 0.0017987
$ 0.0017987$ 0.0017987

$ 0.00278796
$ 0.00278796$ 0.00278796

$ 0.00000411
$ 0.00000411$ 0.00000411

-0.07%

-4.93%

-27.40%

-27.40%

Loan Protocol (LOAN) reaalajas hind on $0.00164898. Viimase 24 tunni jooksul LOAN kaubeldud madalaim $ 0.00164898 ja kõrgeim $ 0.0017987 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00278796 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000411.

Lüliajalise tootluse osas on LOAN muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -4.93% 24 tunni vältel -27.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Loan Protocol (LOAN) – turuteave

$ 45.89M
$ 45.89M$ 45.89M

--
----

$ 169.12M
$ 169.12M$ 169.12M

27.83B
27.83B 27.83B

102,562,614,284.2688
102,562,614,284.2688 102,562,614,284.2688

Loan Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 45.89M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOAN ringlev varu on 27.83B, mille koguvaru on 102562614284.2688. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 169.12M.

Loan Protocol (LOAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Loan Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Loan Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0025164242.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Loan Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0045072950.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Loan Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.00133029964541176183.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.93%
30 päeva$ +0.0025164242+152.60%
60 päeva$ +0.0045072950+273.34%
90 päeva$ +0.00133029964541176183+417.44%

Mis on Loan Protocol (LOAN)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Loan Protocol (LOAN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Loan Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Loan Protocol (LOAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Loan Protocol (LOAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Loan Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Loan Protocol hinna ennustust kohe!

LOAN kohalike valuutade suhtes

Loan Protocol (LOAN) tokenoomika

Loan Protocol (LOAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Loan Protocol (LOAN) kohta

Kui palju on Loan Protocol (LOAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOAN hind USD on 0.00164898 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOAN/USD hind?
Praegune hind LOAN/USD on $ 0.00164898. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Loan Protocol turukapitalisatsioon?
LOAN turukapitalisatsioon on $ 45.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOAN ringlev varu?
LOAN ringlev varu on 27.83B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOAN (ATH) hind?
LOAN saavutab ATH hinna summas 0.00278796 USD.
Mis oli kõigi aegade LOAN madalaim (ATL) hind?
LOAN nägi ATL hinda summas 0.00000411 USD.
Milline on LOAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOAN kauplemismaht on -- USD.
Kas LOAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOAN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.