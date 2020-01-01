LOAF (LOAF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LOAF (LOAF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LOAF (LOAF) teave Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile. Ametlik veebisait: https://loafonsol.xyz/ Ostke LOAF kohe!

LOAF (LOAF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LOAF (LOAF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.24K Koguvaru: $ 997.26M Ringlev varu: $ 997.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave LOAF (LOAF) hinna kohta

LOAF (LOAF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LOAF (LOAF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOAF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOAF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOAF tokeni tokenoomikat, avastage LOAF tokeni reaalajas hinda!

LOAF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOAF võiks suunduda? Meie LOAF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOAF tokeni hinna ennustust kohe!

