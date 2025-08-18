Rohkem infot LOADING

LOADING Hinnainfo

LOADING Ametlik veebisait

LOADING Tokenoomika

LOADING Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

loading logo

loading hind (LOADING)

Loendis mitteolevad

1 LOADING/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
loading (LOADING) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:57:28 (UTC+8)

loading (LOADING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+23.50%

+23.50%

loading (LOADING) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LOADING kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOADINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LOADING muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +23.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

loading (LOADING) – turuteave

$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K

--
----

$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K

897.06M
897.06M 897.06M

897,057,729.035376
897,057,729.035376 897,057,729.035376

loading praegune turukapitalisatsioon on $ 6.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOADING ringlev varu on 897.06M, mille koguvaru on 897057729.035376. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.73K.

loading (LOADING) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse loading ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse loading ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse loading ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse loading ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+32.45%
60 päeva$ 0+48.97%
90 päeva$ 0--

Mis on loading (LOADING)

LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING LOADING

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse loading (LOADING) allikas

Ametlik veebisait

loading hinna ennustus (USD)

Kui palju on loading (LOADING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie loading (LOADING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida loading nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake loading hinna ennustust kohe!

LOADING kohalike valuutade suhtes

loading (LOADING) tokenoomika

loading (LOADING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOADING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse loading (LOADING) kohta

Kui palju on loading (LOADING) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOADING hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOADING/USD hind?
Praegune hind LOADING/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on loading turukapitalisatsioon?
LOADING turukapitalisatsioon on $ 6.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOADING ringlev varu?
LOADING ringlev varu on 897.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOADING (ATH) hind?
LOADING saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade LOADING madalaim (ATL) hind?
LOADING nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LOADING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOADING kauplemismaht on -- USD.
Kas LOADING sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOADING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOADING hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:57:28 (UTC+8)

loading (LOADING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.