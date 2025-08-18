LMGroupToken hind (LMGX)
-0.44%
+11.96%
+23.84%
+23.84%
LMGroupToken (LMGX) reaalajas hind on $13.77. Viimase 24 tunni jooksul LMGX kaubeldud madalaim $ 12.24 ja kõrgeim $ 13.84 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMGXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.84 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.154757.
Lüliajalise tootluse osas on LMGX muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, +11.96% 24 tunni vältel +23.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LMGroupToken praegune turukapitalisatsioon on $ 2.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LMGX ringlev varu on 163.22K, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.38B.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LMGroupToken ja USD hinnamuutus $ +1.47.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LMGroupToken ja USD hinnamuutus $ +4.3059740130.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LMGroupToken ja USD hinnamuutus $ +58.3520728410.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LMGroupToken ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +1.47
|+11.96%
|30 päeva
|$ +4.3059740130
|+31.27%
|60 päeva
|$ +58.3520728410
|+423.76%
|90 päeva
|$ 0
|--
The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming.
LMGroupToken (LMGX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMGX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
