Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token.
Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction.
We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.
Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate LAB-V2 tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
LAB-V2 tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate LAB-V2 tokeni tokenoomikat, avastage LAB-V2 tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.