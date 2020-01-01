Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) teave Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Ametlik veebisait: https://labv2-revival.netlify.app/ Ostke LAB-V2 kohe!

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 101.80K $ 101.80K $ 101.80K Koguvaru: $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T Ringlev varu: $ 450,725,623,019.61T $ 450,725,623,019.61T $ 450,725,623,019.61T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 190.50K $ 190.50K $ 190.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Lisateave Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) hinna kohta

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAB-V2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAB-V2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAB-V2 tokeni tokenoomikat, avastage LAB-V2 tokeni reaalajas hinda!

LAB-V2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAB-V2 võiks suunduda? Meie LAB-V2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAB-V2 tokeni hinna ennustust kohe!

