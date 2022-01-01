LitLab Games (LITT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LitLab Games (LITT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LitLab Games (LITT) teave What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What's next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab's marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets. Ametlik veebisait: https://www.litlabgames.com Valge raamat: https://litlabgames.com/Whitepaper.pdf

LitLab Games (LITT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LitLab Games (LITT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.61K $ 97.61K $ 97.61K Koguvaru: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Ringlev varu: $ 826.39M $ 826.39M $ 826.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 318.82K $ 318.82K $ 318.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058019 $ 0.058019 $ 0.058019 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011811 $ 0.00011811 $ 0.00011811 Lisateave LitLab Games (LITT) hinna kohta

LitLab Games (LITT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LitLab Games (LITT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LITT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LITT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LITT tokeni tokenoomikat, avastage LITT tokeni reaalajas hinda!

LITT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LITT võiks suunduda? Meie LITT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

