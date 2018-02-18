Litecoin Cash (LCC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Litecoin Cash (LCC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Litecoin Cash (LCC) teave Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners. Ametlik veebisait: https://litecoinca.sh/ Valge raamat: https://hive.litecoinca.sh/whitepaper.pdf Ostke LCC kohe!

Litecoin Cash (LCC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Litecoin Cash (LCC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Koguvaru: $ 816.02M $ 816.02M $ 816.02M Ringlev varu: $ 816.02M $ 816.02M $ 816.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00124066 $ 0.00124066 $ 0.00124066 Lisateave Litecoin Cash (LCC) hinna kohta

Litecoin Cash (LCC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Litecoin Cash (LCC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LCC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LCC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LCC tokeni tokenoomikat, avastage LCC tokeni reaalajas hinda!

LCC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LCC võiks suunduda? Meie LCC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LCC tokeni hinna ennustust kohe!

