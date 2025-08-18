Mis on Litecoin Cash (LCC)

Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.

Üksuse Litecoin Cash (LCC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Litecoin Cash (LCC) tokenoomika

Litecoin Cash (LCC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LCC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Litecoin Cash (LCC) kohta Kui palju on Litecoin Cash (LCC) tänapäeval väärt? Reaalajas LCC hind USD on 0.0012675 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LCC/USD hind? $ 0.0012675 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LCC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Litecoin Cash turukapitalisatsioon? LCC turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LCC ringlev varu? LCC ringlev varu on 815.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LCC (ATH) hind? LCC saavutab ATH hinna summas 4.09 USD . Mis oli kõigi aegade LCC madalaim (ATL) hind? LCC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LCC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LCC kauplemismaht on -- USD . Kas LCC sel aastal kõrgemale ka suundub? LCC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LCC hinna ennustust

