Listapie logo

Listapie hind (LTP)

Loendis mitteolevad

1 LTP/USD reaalajas hind:

$0.290089
$0.290089$0.290089
+0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Listapie (LTP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:14:17 (UTC+8)

Listapie (LTP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.27972
$ 0.27972$ 0.27972
24 h madal
$ 0.296275
$ 0.296275$ 0.296275
24 h kõrge

$ 0.27972
$ 0.27972$ 0.27972

$ 0.296275
$ 0.296275$ 0.296275

$ 0.489585
$ 0.489585$ 0.489585

$ 0.141621
$ 0.141621$ 0.141621

+0.01%

+0.75%

-6.41%

-6.41%

Listapie (LTP) reaalajas hind on $0.290089. Viimase 24 tunni jooksul LTP kaubeldud madalaim $ 0.27972 ja kõrgeim $ 0.296275 näitab aktiivset turu volatiivsust. LTPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.489585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.141621.

Lüliajalise tootluse osas on LTP muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.75% 24 tunni vältel -6.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Listapie (LTP) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

0.00
0.00 0.00

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Listapie praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. LTP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.90M.

Listapie (LTP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Listapie ja USD hinnamuutus $ +0.00215987.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Listapie ja USD hinnamuutus $ +0.0176388616.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Listapie ja USD hinnamuutus $ +0.0699043708.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Listapie ja USD hinnamuutus $ +0.06295390938154925.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00215987+0.75%
30 päeva$ +0.0176388616+6.08%
60 päeva$ +0.0699043708+24.10%
90 päeva$ +0.06295390938154925+27.72%

Mis on Listapie (LTP)

Üksuse Listapie (LTP) allikas

Ametlik veebisait

Listapie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Listapie (LTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Listapie (LTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Listapie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Listapie hinna ennustust kohe!

LTP kohalike valuutade suhtes

Listapie (LTP) tokenoomika

Listapie (LTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Listapie (LTP) kohta

Kui palju on Listapie (LTP) tänapäeval väärt?
Reaalajas LTP hind USD on 0.290089 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LTP/USD hind?
Praegune hind LTP/USD on $ 0.290089. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Listapie turukapitalisatsioon?
LTP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LTP ringlev varu?
LTP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LTP (ATH) hind?
LTP saavutab ATH hinna summas 0.489585 USD.
Mis oli kõigi aegade LTP madalaim (ATL) hind?
LTP nägi ATL hinda summas 0.141621 USD.
Milline on LTP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LTP kauplemismaht on -- USD.
Kas LTP sel aastal kõrgemale ka suundub?
LTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LTP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:14:17 (UTC+8)

