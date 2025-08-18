Mis on Liqwid Finance (LQ)

Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).

Üksuse Liqwid Finance (LQ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liqwid Finance (LQ) kohta Kui palju on Liqwid Finance (LQ) tänapäeval väärt? Reaalajas LQ hind USD on 3.55 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LQ/USD hind? $ 3.55 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LQ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Liqwid Finance turukapitalisatsioon? LQ turukapitalisatsioon on $ 71.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LQ ringlev varu? LQ ringlev varu on 20.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LQ (ATH) hind? LQ saavutab ATH hinna summas 125.74 USD . Mis oli kõigi aegade LQ madalaim (ATL) hind? LQ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LQ kauplemismaht on -- USD . Kas LQ sel aastal kõrgemale ka suundub? LQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LQ hinna ennustust

