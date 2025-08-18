Mis on Liquor (LIQ)

Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui. About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief. Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes.

Üksuse Liquor (LIQ) allikas Ametlik veebisait

LIQ kohalike valuutade suhtes

Liquor (LIQ) tokenoomika

Liquor (LIQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquor (LIQ) kohta Kui palju on Liquor (LIQ) tänapäeval väärt? Reaalajas LIQ hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LIQ/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LIQ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Liquor turukapitalisatsioon? LIQ turukapitalisatsioon on $ 80.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LIQ ringlev varu? LIQ ringlev varu on 69.70B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIQ (ATH) hind? LIQ saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade LIQ madalaim (ATL) hind? LIQ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LIQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LIQ kauplemismaht on -- USD . Kas LIQ sel aastal kõrgemale ka suundub? LIQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIQ hinna ennustust

