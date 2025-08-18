Rohkem infot LUSD

LUSD Hinnainfo

LUSD Ametlik veebisait

LUSD Tokenoomika

LUSD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Liquity USD logo

Liquity USD hind (LUSD)

Loendis mitteolevad

1 LUSD/USD reaalajas hind:

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Liquity USD (LUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:45 (UTC+8)

Liquity USD (LUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h madal
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 h kõrge

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.896722
$ 0.896722$ 0.896722

+0.15%

-0.01%

-0.24%

-0.24%

Liquity USD (LUSD) reaalajas hind on $1.002. Viimase 24 tunni jooksul LUSD kaubeldud madalaim $ 1.001 ja kõrgeim $ 1.005 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.896722.

Lüliajalise tootluse osas on LUSD muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liquity USD (LUSD) – turuteave

$ 39.35M
$ 39.35M$ 39.35M

--
----

$ 39.35M
$ 39.35M$ 39.35M

39.28M
39.28M 39.28M

39,280,359.30381475
39,280,359.30381475 39,280,359.30381475

Liquity USD praegune turukapitalisatsioon on $ 39.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUSD ringlev varu on 39.28M, mille koguvaru on 39280359.30381475. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.35M.

Liquity USD (LUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Liquity USD ja USD hinnamuutus $ -0.00013162907061.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Liquity USD ja USD hinnamuutus $ +0.0011808570.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Liquity USD ja USD hinnamuutus $ +0.0006308592.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Liquity USD ja USD hinnamuutus $ -0.0023931523460776.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00013162907061-0.01%
30 päeva$ +0.0011808570+0.12%
60 päeva$ +0.0006308592+0.06%
90 päeva$ -0.0023931523460776-0.23%

Mis on Liquity USD (LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Liquity USD (LUSD) allikas

Ametlik veebisait

Liquity USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquity USD (LUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquity USD (LUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquity USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liquity USD hinna ennustust kohe!

LUSD kohalike valuutade suhtes

Liquity USD (LUSD) tokenoomika

Liquity USD (LUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquity USD (LUSD) kohta

Kui palju on Liquity USD (LUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUSD hind USD on 1.002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUSD/USD hind?
Praegune hind LUSD/USD on $ 1.002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liquity USD turukapitalisatsioon?
LUSD turukapitalisatsioon on $ 39.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUSD ringlev varu?
LUSD ringlev varu on 39.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUSD (ATH) hind?
LUSD saavutab ATH hinna summas 1.16 USD.
Mis oli kõigi aegade LUSD madalaim (ATL) hind?
LUSD nägi ATL hinda summas 0.896722 USD.
Milline on LUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas LUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:45 (UTC+8)

Liquity USD (LUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.