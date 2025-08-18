Mis on Liquity BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Liquity BOLD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquity BOLD (BOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquity BOLD (BOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Liquity BOLD (BOLD) tokenoomika

Liquity BOLD (BOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquity BOLD (BOLD) kohta Kui palju on Liquity BOLD (BOLD) tänapäeval väärt? Reaalajas BOLD hind USD on 0.998646 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOLD/USD hind? $ 0.998646 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Liquity BOLD turukapitalisatsioon? BOLD turukapitalisatsioon on $ 43.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOLD ringlev varu? BOLD ringlev varu on 43.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOLD (ATH) hind? BOLD saavutab ATH hinna summas 1.013 USD . Mis oli kõigi aegade BOLD madalaim (ATL) hind? BOLD nägi ATL hinda summas 0.990867 USD . Milline on BOLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOLD kauplemismaht on -- USD . Kas BOLD sel aastal kõrgemale ka suundub? BOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOLD hinna ennustust

