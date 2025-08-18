Rohkem infot BOLD

Liquity BOLD hind (BOLD)

Loendis mitteolevad

1 BOLD/USD reaalajas hind:

$0.998667
$0.998667
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana.
USD
Liquity BOLD (BOLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:38 (UTC+8)

Liquity BOLD (BOLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.998
$ 0.998
24 h madal
$ 1.003
$ 1.003
24 h kõrge

$ 0.998
$ 0.998

$ 1.003
$ 1.003

$ 1.013
$ 1.013

$ 0.990867
$ 0.990867

-0.01%

-0.03%

+0.03%

+0.03%

Liquity BOLD (BOLD) reaalajas hind on $0.998646. Viimase 24 tunni jooksul BOLD kaubeldud madalaim $ 0.998 ja kõrgeim $ 1.003 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.013 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.990867.

Lüliajalise tootluse osas on BOLD muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liquity BOLD (BOLD) – turuteave

$ 43.10M
$ 43.10M

--
----

$ 43.10M
$ 43.10M

43.16M
43.16M

43,161,109.60520287
43,161,109.60520287

Liquity BOLD praegune turukapitalisatsioon on $ 43.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOLD ringlev varu on 43.16M, mille koguvaru on 43161109.60520287. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.10M.

Liquity BOLD (BOLD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Liquity BOLD ja USD hinnamuutus $ -0.0003354752925421.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Liquity BOLD ja USD hinnamuutus $ +0.0036532467.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Liquity BOLD ja USD hinnamuutus $ +0.0020074781.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Liquity BOLD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003354752925421-0.03%
30 päeva$ +0.0036532467+0.37%
60 päeva$ +0.0020074781+0.20%
90 päeva$ 0--

Mis on Liquity BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

Üksuse Liquity BOLD (BOLD) allikas

Ametlik veebisait

Liquity BOLD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquity BOLD (BOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquity BOLD (BOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquity BOLD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liquity BOLD hinna ennustust kohe!

BOLD kohalike valuutade suhtes

Liquity BOLD (BOLD) tokenoomika

Liquity BOLD (BOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquity BOLD (BOLD) kohta

Kui palju on Liquity BOLD (BOLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOLD hind USD on 0.998646 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOLD/USD hind?
Praegune hind BOLD/USD on $ 0.998646. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liquity BOLD turukapitalisatsioon?
BOLD turukapitalisatsioon on $ 43.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOLD ringlev varu?
BOLD ringlev varu on 43.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOLD (ATH) hind?
BOLD saavutab ATH hinna summas 1.013 USD.
Mis oli kõigi aegade BOLD madalaim (ATL) hind?
BOLD nägi ATL hinda summas 0.990867 USD.
Milline on BOLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOLD kauplemismaht on -- USD.
Kas BOLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOLD hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:38 (UTC+8)

Liquity BOLD (BOLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

