Liquina (LQNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liquina (LQNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liquina (LQNA) teave "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." Ametlik veebisait: https://liquina.ai/ Ostke LQNA kohe!

Liquina (LQNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liquina (LQNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Koguvaru: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ringlev varu: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.05 $ 23.05 $ 23.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.687829 $ 0.687829 $ 0.687829 Praegune hind: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Lisateave Liquina (LQNA) hinna kohta

Liquina (LQNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liquina (LQNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LQNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LQNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LQNA tokeni tokenoomikat, avastage LQNA tokeni reaalajas hinda!

LQNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LQNA võiks suunduda? Meie LQNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LQNA tokeni hinna ennustust kohe!

