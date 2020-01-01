Liquidpump (LP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liquidpump (LP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liquidpump (LP) teave LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin. Ametlik veebisait: https://pumpswap.biz Valge raamat: https://pumpswap.biz/lit/litepaper/ Ostke LP kohe!

Liquidpump (LP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liquidpump (LP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.82K $ 74.82K $ 74.82K Koguvaru: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Ringlev varu: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.82K $ 74.82K $ 74.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00160366 $ 0.00160366 $ 0.00160366 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Liquidpump (LP) hinna kohta

Liquidpump (LP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liquidpump (LP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LP tokeni tokenoomikat, avastage LP tokeni reaalajas hinda!

LP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LP võiks suunduda? Meie LP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!