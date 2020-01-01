LiquidLayer (LILA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LiquidLayer (LILA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LiquidLayer (LILA) teave LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now. Ametlik veebisait: https://www.liquidlayer.network Valge raamat: https://docs.liquidlayer.network/ Ostke LILA kohe!

LiquidLayer (LILA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LiquidLayer (LILA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.34K $ 43.34K $ 43.34K Koguvaru: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Ringlev varu: $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.48K $ 55.48K $ 55.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00118103 $ 0.00118103 $ 0.00118103 Praegune hind: $ 0.00693463 $ 0.00693463 $ 0.00693463 Lisateave LiquidLayer (LILA) hinna kohta

LiquidLayer (LILA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LiquidLayer (LILA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LILA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LILA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LILA tokeni tokenoomikat, avastage LILA tokeni reaalajas hinda!

LILA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LILA võiks suunduda? Meie LILA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LILA tokeni hinna ennustust kohe!

