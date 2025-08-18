Rohkem infot LILA

LiquidLayer hind (LILA)

1 LILA/USD reaalajas hind:

$0.00740263
$0.00740263
0.00%1D
USD
LiquidLayer (LILA) reaalajas hinnagraafik
LiquidLayer (LILA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.95
$ 1.95

$ 0.00118103
$ 0.00118103

--

--

+4.48%

+4.48%

LiquidLayer (LILA) reaalajas hind on $0.00740263. Viimase 24 tunni jooksul LILA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LILAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.95 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00118103.

Lüliajalise tootluse osas on LILA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LiquidLayer (LILA) – turuteave

$ 46.27K
$ 46.27K

--
----

$ 59.22K
$ 59.22K

6.25M
6.25M

8,000,000.0
8,000,000.0

LiquidLayer praegune turukapitalisatsioon on $ 46.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LILA ringlev varu on 6.25M, mille koguvaru on 8000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.22K.

LiquidLayer (LILA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LiquidLayer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LiquidLayer ja USD hinnamuutus $ +0.0012600290.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LiquidLayer ja USD hinnamuutus $ +0.0023591537.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LiquidLayer ja USD hinnamuutus $ +0.001344779878175486.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0012600290+17.02%
60 päeva$ +0.0023591537+31.87%
90 päeva$ +0.001344779878175486+22.20%

Mis on LiquidLayer (LILA)

LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LiquidLayer (LILA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

LiquidLayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on LiquidLayer (LILA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LiquidLayer (LILA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LiquidLayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LiquidLayer hinna ennustust kohe!

LILA kohalike valuutade suhtes

LiquidLayer (LILA) tokenoomika

LiquidLayer (LILA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LILA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LiquidLayer (LILA) kohta

Kui palju on LiquidLayer (LILA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LILA hind USD on 0.00740263 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LILA/USD hind?
Praegune hind LILA/USD on $ 0.00740263. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LiquidLayer turukapitalisatsioon?
LILA turukapitalisatsioon on $ 46.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LILA ringlev varu?
LILA ringlev varu on 6.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LILA (ATH) hind?
LILA saavutab ATH hinna summas 1.95 USD.
Mis oli kõigi aegade LILA madalaim (ATL) hind?
LILA nägi ATL hinda summas 0.00118103 USD.
Milline on LILA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LILA kauplemismaht on -- USD.
Kas LILA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LILA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LILA hinna ennustust.
