LiquidDriver logo

LiquidDriver hind (LQDR)

Loendis mitteolevad

1 LQDR/USD reaalajas hind:

$0.189452
$0.189452
+0.20%1D
mexc
USD
LiquidDriver (LQDR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:33:41 (UTC+8)

LiquidDriver (LQDR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.188598
$ 0.188598
24 h madal
$ 0.194681
$ 0.194681
24 h kõrge

$ 0.188598
$ 0.188598

$ 0.194681
$ 0.194681

$ 56.5
$ 56.5

$ 0.135155
$ 0.135155

+0.09%

+0.00%

-3.63%

-3.63%

LiquidDriver (LQDR) reaalajas hind on $0.188797. Viimase 24 tunni jooksul LQDR kaubeldud madalaim $ 0.188598 ja kõrgeim $ 0.194681 näitab aktiivset turu volatiivsust. LQDRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 56.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.135155.

Lüliajalise tootluse osas on LQDR muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel -3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LiquidDriver (LQDR) – turuteave

$ 1.92M
$ 1.92M

--
--

$ 1.92M
$ 1.92M

10.18M
10.18M

10,177,134.544687469
10,177,134.544687469

LiquidDriver praegune turukapitalisatsioon on $ 1.92M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LQDR ringlev varu on 10.18M, mille koguvaru on 10177134.544687469. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.92M.

LiquidDriver (LQDR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LiquidDriver ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LiquidDriver ja USD hinnamuutus $ -0.0498554161.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LiquidDriver ja USD hinnamuutus $ -0.0538917071.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LiquidDriver ja USD hinnamuutus $ -0.0925306407344257.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ -0.0498554161-26.40%
60 päeva$ -0.0538917071-28.54%
90 päeva$ -0.0925306407344257-32.89%

Mis on LiquidDriver (LQDR)

LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.

Üksuse LiquidDriver (LQDR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

LiquidDriver hinna ennustus (USD)

Kui palju on LiquidDriver (LQDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LiquidDriver (LQDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LiquidDriver nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LiquidDriver hinna ennustust kohe!

LiquidDriver (LQDR) tokenoomika

LiquidDriver (LQDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LQDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LiquidDriver (LQDR) kohta

Kui palju on LiquidDriver (LQDR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LQDR hind USD on 0.188797 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LQDR/USD hind?
Praegune hind LQDR/USD on $ 0.188797. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LiquidDriver turukapitalisatsioon?
LQDR turukapitalisatsioon on $ 1.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LQDR ringlev varu?
LQDR ringlev varu on 10.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LQDR (ATH) hind?
LQDR saavutab ATH hinna summas 56.5 USD.
Mis oli kõigi aegade LQDR madalaim (ATL) hind?
LQDR nägi ATL hinda summas 0.135155 USD.
Milline on LQDR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LQDR kauplemismaht on -- USD.
Kas LQDR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LQDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LQDR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.