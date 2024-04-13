LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LIQUIDATED (LIQQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LIQUIDATED (LIQQ) teave $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Ametlik veebisait: https://www.liqqcrypto.com/ Ostke LIQQ kohe!

LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LIQUIDATED (LIQQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.32K $ 72.32K $ 72.32K Koguvaru: $ 719.69M $ 719.69M $ 719.69M Ringlev varu: $ 719.69M $ 719.69M $ 719.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.32K $ 72.32K $ 72.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00169832 $ 0.00169832 $ 0.00169832 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010049 $ 0.00010049 $ 0.00010049 Lisateave LIQUIDATED (LIQQ) hinna kohta

LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIQQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIQQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIQQ tokeni tokenoomikat, avastage LIQQ tokeni reaalajas hinda!

LIQQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LIQQ võiks suunduda? Meie LIQQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LIQQ tokeni hinna ennustust kohe!

