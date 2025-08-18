Rohkem infot LIQQ

LIQQ Hinnainfo

LIQQ Ametlik veebisait

LIQQ Tokenoomika

LIQQ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LIQUIDATED logo

LIQUIDATED hind (LIQQ)

Loendis mitteolevad

1 LIQQ/USD reaalajas hind:

$0.00010031
$0.00010031$0.00010031
-4.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LIQUIDATED (LIQQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:37:36 (UTC+8)

LIQUIDATED (LIQQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00169832
$ 0.00169832$ 0.00169832

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-4.69%

-1.39%

-1.39%

LIQUIDATED (LIQQ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LIQQ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIQQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00169832 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LIQQ muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -4.69% 24 tunni vältel -1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LIQUIDATED (LIQQ) – turuteave

$ 72.58K
$ 72.58K$ 72.58K

--
----

$ 72.58K
$ 72.58K$ 72.58K

719.69M
719.69M 719.69M

719,685,039.519556
719,685,039.519556 719,685,039.519556

LIQUIDATED praegune turukapitalisatsioon on $ 72.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LIQQ ringlev varu on 719.69M, mille koguvaru on 719685039.519556. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.58K.

LIQUIDATED (LIQQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.69%
30 päeva$ 0-28.40%
60 päeva$ 0-31.54%
90 päeva$ 0--

Mis on LIQUIDATED (LIQQ)

$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LIQUIDATED (LIQQ) allikas

Ametlik veebisait

LIQUIDATED hinna ennustus (USD)

Kui palju on LIQUIDATED (LIQQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LIQUIDATED (LIQQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LIQUIDATED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LIQUIDATED hinna ennustust kohe!

LIQQ kohalike valuutade suhtes

LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika

LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIQQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LIQUIDATED (LIQQ) kohta

Kui palju on LIQUIDATED (LIQQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIQQ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIQQ/USD hind?
Praegune hind LIQQ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LIQUIDATED turukapitalisatsioon?
LIQQ turukapitalisatsioon on $ 72.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIQQ ringlev varu?
LIQQ ringlev varu on 719.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIQQ (ATH) hind?
LIQQ saavutab ATH hinna summas 0.00169832 USD.
Mis oli kõigi aegade LIQQ madalaim (ATL) hind?
LIQQ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LIQQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIQQ kauplemismaht on -- USD.
Kas LIQQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIQQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIQQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:37:36 (UTC+8)

LIQUIDATED (LIQQ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.