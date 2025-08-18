Mis on LIQUIDATED (LIQQ)

$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.

LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika

LIQUIDATED (LIQQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIQQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LIQUIDATED (LIQQ) kohta Kui palju on LIQUIDATED (LIQQ) tänapäeval väärt? Reaalajas LIQQ hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LIQQ/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LIQQ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LIQUIDATED turukapitalisatsioon? LIQQ turukapitalisatsioon on $ 72.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LIQQ ringlev varu? LIQQ ringlev varu on 719.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIQQ (ATH) hind? LIQQ saavutab ATH hinna summas 0.00169832 USD . Mis oli kõigi aegade LIQQ madalaim (ATL) hind? LIQQ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LIQQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LIQQ kauplemismaht on -- USD . Kas LIQQ sel aastal kõrgemale ka suundub? LIQQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIQQ hinna ennustust

