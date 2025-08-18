LIQUIDATED hind (LIQQ)
LIQUIDATED (LIQQ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LIQQ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIQQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00169832 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on LIQQ muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -4.69% 24 tunni vältel -1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LIQUIDATED praegune turukapitalisatsioon on $ 72.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LIQQ ringlev varu on 719.69M, mille koguvaru on 719685039.519556. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.58K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LIQUIDATED ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.69%
|30 päeva
|$ 0
|-28.40%
|60 päeva
|$ 0
|-31.54%
|90 päeva
|$ 0
|--
$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.
