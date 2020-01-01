Liquid Staked ETH (LSETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liquid Staked ETH (LSETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liquid Staked ETH (LSETH) teave Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Ametlik veebisait: https://liquidcollective.io/

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liquid Staked ETH (LSETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Koguvaru: $ 335.80K $ 335.80K $ 335.80K Ringlev varu: $ 335.80K $ 335.80K $ 335.80K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,164.85 $ 5,164.85 $ 5,164.85 Kõigi aegade madalaim: $ 1,384.61 $ 1,384.61 $ 1,384.61 Praegune hind: $ 4,566.37 $ 4,566.37 $ 4,566.37 Lisateave Liquid Staked ETH (LSETH) hinna kohta

Liquid Staked ETH (LSETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liquid Staked ETH (LSETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LSETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LSETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LSETH tokeni tokenoomikat, avastage LSETH tokeni reaalajas hinda!

LSETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LSETH võiks suunduda? Meie LSETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

