Liquid Mercury (MERC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liquid Mercury (MERC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Liquid Mercury (MERC) teave Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization. Ametlik veebisait: https://liquidmercury.com/ Ostke MERC kohe!

Liquid Mercury (MERC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liquid Mercury (MERC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.05M $ 13.05M $ 13.05M Koguvaru: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ringlev varu: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.75M $ 36.75M $ 36.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00101985 $ 0.00101985 $ 0.00101985 Praegune hind: $ 0.00612423 $ 0.00612423 $ 0.00612423 Lisateave Liquid Mercury (MERC) hinna kohta

Liquid Mercury (MERC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liquid Mercury (MERC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MERC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MERC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MERC tokeni tokenoomikat, avastage MERC tokeni reaalajas hinda!

MERC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MERC võiks suunduda? Meie MERC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MERC tokeni hinna ennustust kohe!

