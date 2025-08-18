Rohkem infot MERC

1 MERC/USD reaalajas hind:

$0.00540121
$0.00540121$0.00540121
-9.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Liquid Mercury (MERC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:22 (UTC+8)

Liquid Mercury (MERC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00488768
$ 0.00488768$ 0.00488768
24 h madal
$ 0.00640586
$ 0.00640586$ 0.00640586
24 h kõrge

$ 0.00488768
$ 0.00488768$ 0.00488768

$ 0.00640586
$ 0.00640586$ 0.00640586

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 0.00101985
$ 0.00101985$ 0.00101985

--

-9.45%

-17.93%

-17.93%

Liquid Mercury (MERC) reaalajas hind on $0.00540121. Viimase 24 tunni jooksul MERC kaubeldud madalaim $ 0.00488768 ja kõrgeim $ 0.00640586 näitab aktiivset turu volatiivsust. MERCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.001 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00101985.

Lüliajalise tootluse osas on MERC muutunud -- viimase tunni jooksul, -9.45% 24 tunni vältel -17.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liquid Mercury (MERC) – turuteave

$ 11.51M
$ 11.51M$ 11.51M

--
----

$ 32.41M
$ 32.41M$ 32.41M

2.13B
2.13B 2.13B

6,000,000,000.0
6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Liquid Mercury praegune turukapitalisatsioon on $ 11.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MERC ringlev varu on 2.13B, mille koguvaru on 6000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.41M.

Liquid Mercury (MERC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Liquid Mercury ja USD hinnamuutus $ -0.000564129844056809.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Liquid Mercury ja USD hinnamuutus $ +0.0102226055.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Liquid Mercury ja USD hinnamuutus $ +0.0008843152.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Liquid Mercury ja USD hinnamuutus $ +0.00191121.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000564129844056809-9.45%
30 päeva$ +0.0102226055+189.27%
60 päeva$ +0.0008843152+16.37%
90 päeva$ +0.00191121+54.76%

Mis on Liquid Mercury (MERC)

Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. 1. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. 2. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. 3. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Liquid Mercury (MERC) allikas

Ametlik veebisait

Liquid Mercury hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquid Mercury (MERC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquid Mercury (MERC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquid Mercury nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liquid Mercury hinna ennustust kohe!

MERC kohalike valuutade suhtes

Liquid Mercury (MERC) tokenoomika

Liquid Mercury (MERC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MERC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquid Mercury (MERC) kohta

Kui palju on Liquid Mercury (MERC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MERC hind USD on 0.00540121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MERC/USD hind?
Praegune hind MERC/USD on $ 0.00540121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liquid Mercury turukapitalisatsioon?
MERC turukapitalisatsioon on $ 11.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MERC ringlev varu?
MERC ringlev varu on 2.13B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MERC (ATH) hind?
MERC saavutab ATH hinna summas 1.001 USD.
Mis oli kõigi aegade MERC madalaim (ATL) hind?
MERC nägi ATL hinda summas 0.00101985 USD.
Milline on MERC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MERC kauplemismaht on -- USD.
Kas MERC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MERC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MERC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:22 (UTC+8)

