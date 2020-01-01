Liquid Loans USDL (USDL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liquid Loans USDL (USDL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liquid Loans USDL (USDL) teave Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork. Ametlik veebisait: https://www.liquidloans.io/ Valge raamat: https://www.liquidloans.io/whitepaper

Liquid Loans USDL (USDL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liquid Loans USDL (USDL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Koguvaru: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Ringlev varu: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.862517 $ 0.862517 $ 0.862517 Praegune hind: $ 0.999725 $ 0.999725 $ 0.999725 Lisateave Liquid Loans USDL (USDL) hinna kohta

Liquid Loans USDL (USDL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liquid Loans USDL (USDL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDL tokeni tokenoomikat, avastage USDL tokeni reaalajas hinda!

USDL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDL võiks suunduda? Meie USDL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDL tokeni hinna ennustust kohe!

