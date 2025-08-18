Rohkem infot USDL

Liquid Loans USDL logo

Liquid Loans USDL hind (USDL)

Loendis mitteolevad

1 USDL/USD reaalajas hind:

$0.996781
-0.50%1D
mexc
USD
Liquid Loans USDL (USDL) reaalajas hinnagraafik
Liquid Loans USDL (USDL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.980039
24 h madal
$ 1.009
24 h kõrge

$ 0.980039
$ 1.009
$ 1.15
$ 0.862517
+0.01%

-0.57%

-0.51%

-0.51%

Liquid Loans USDL (USDL) reaalajas hind on $0.997837. Viimase 24 tunni jooksul USDL kaubeldud madalaim $ 0.980039 ja kõrgeim $ 1.009 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.862517.

Lüliajalise tootluse osas on USDL muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -0.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liquid Loans USDL (USDL) – turuteave

$ 4.56M
--
$ 4.56M
4.55M
4,545,647.01849444
Liquid Loans USDL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDL ringlev varu on 4.55M, mille koguvaru on 4545647.01849444. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.56M.

Liquid Loans USDL (USDL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Liquid Loans USDL ja USD hinnamuutus $ -0.0057413698282376.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Liquid Loans USDL ja USD hinnamuutus $ -0.0034625941.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Liquid Loans USDL ja USD hinnamuutus $ -0.0090586636.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Liquid Loans USDL ja USD hinnamuutus $ -0.002713726651822.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0057413698282376-0.57%
30 päeva$ -0.0034625941-0.34%
60 päeva$ -0.0090586636-0.90%
90 päeva$ -0.002713726651822-0.27%

Mis on Liquid Loans USDL (USDL)

Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork.

Üksuse Liquid Loans USDL (USDL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Liquid Loans USDL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquid Loans USDL (USDL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquid Loans USDL (USDL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquid Loans USDL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liquid Loans USDL hinna ennustust kohe!

USDL kohalike valuutade suhtes

Liquid Loans USDL (USDL) tokenoomika

Liquid Loans USDL (USDL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquid Loans USDL (USDL) kohta

Kui palju on Liquid Loans USDL (USDL) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDL hind USD on 0.997837 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDL/USD hind?
Praegune hind USDL/USD on $ 0.997837. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liquid Loans USDL turukapitalisatsioon?
USDL turukapitalisatsioon on $ 4.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDL ringlev varu?
USDL ringlev varu on 4.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDL (ATH) hind?
USDL saavutab ATH hinna summas 1.15 USD.
Mis oli kõigi aegade USDL madalaim (ATL) hind?
USDL nägi ATL hinda summas 0.862517 USD.
Milline on USDL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDL kauplemismaht on -- USD.
Kas USDL sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDL hinna ennustust.
Liquid Loans USDL (USDL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

