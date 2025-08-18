Mis on Liquid BGT (LBGT)

BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).

Liquid BGT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquid BGT (LBGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquid BGT (LBGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquid BGT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LBGT kohalike valuutade suhtes

Liquid BGT (LBGT) tokenoomika

Liquid BGT (LBGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquid BGT (LBGT) kohta Kui palju on Liquid BGT (LBGT) tänapäeval väärt? Reaalajas LBGT hind USD on 2.25 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LBGT/USD hind? $ 2.25 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LBGT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Liquid BGT turukapitalisatsioon? LBGT turukapitalisatsioon on $ 2.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LBGT ringlev varu? LBGT ringlev varu on 1.22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LBGT (ATH) hind? LBGT saavutab ATH hinna summas 20.63 USD . Mis oli kõigi aegade LBGT madalaim (ATL) hind? LBGT nägi ATL hinda summas 1.59 USD . Milline on LBGT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LBGT kauplemismaht on -- USD . Kas LBGT sel aastal kõrgemale ka suundub? LBGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LBGT hinna ennustust

