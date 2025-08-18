Mis on Lion DAO (ROAR)

What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.

Lion DAO (ROAR) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lion DAO (ROAR) kohta Kui palju on Lion DAO (ROAR) tänapäeval väärt? Reaalajas ROAR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROAR/USD hind? $ 0 . Milline on Lion DAO turukapitalisatsioon? ROAR turukapitalisatsioon on $ 558.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROAR ringlev varu? ROAR ringlev varu on 893.24B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROAR (ATH) hind? ROAR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ROAR madalaim (ATL) hind? ROAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ROAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROAR kauplemismaht on -- USD .

