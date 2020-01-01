Linked Finance World (LFW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Linked Finance World (LFW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Linked Finance World (LFW) teave Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits. Ametlik veebisait: https://lfw.fi Ostke LFW kohe!

Linked Finance World (LFW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Linked Finance World (LFW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.23K $ 31.23K $ 31.23K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 16.49M $ 16.49M $ 16.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 378.88K $ 378.88K $ 378.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00189439 $ 0.00189439 $ 0.00189439 Lisateave Linked Finance World (LFW) hinna kohta

Linked Finance World (LFW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Linked Finance World (LFW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LFW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LFW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LFW tokeni tokenoomikat, avastage LFW tokeni reaalajas hinda!

