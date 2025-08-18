Rohkem infot LFW

Linked Finance World hind (LFW)

1 LFW/USD reaalajas hind:

$0.00190589
$0.00190589$0.00190589
-1.90%1D
Linked Finance World (LFW) reaalajas hinnagraafik
Linked Finance World (LFW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00181114
$ 0.00181114$ 0.00181114
24 h madal
$ 0.00194496
$ 0.00194496$ 0.00194496
24 h kõrge

$ 0.00181114
$ 0.00181114$ 0.00181114

$ 0.00194496
$ 0.00194496$ 0.00194496

$ 3.16
$ 3.16$ 3.16

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.98%

+0.88%

+0.88%

Linked Finance World (LFW) reaalajas hind on $0.00190589. Viimase 24 tunni jooksul LFW kaubeldud madalaim $ 0.00181114 ja kõrgeim $ 0.00194496 näitab aktiivset turu volatiivsust. LFWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LFW muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -1.98% 24 tunni vältel +0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Linked Finance World (LFW) – turuteave

$ 31.42K
$ 31.42K$ 31.42K

--
----

$ 381.18K
$ 381.18K$ 381.18K

16.49M
16.49M 16.49M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Linked Finance World praegune turukapitalisatsioon on $ 31.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LFW ringlev varu on 16.49M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 381.18K.

Linked Finance World (LFW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Linked Finance World ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Linked Finance World ja USD hinnamuutus $ +0.0011034864.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Linked Finance World ja USD hinnamuutus $ +0.0016008496.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Linked Finance World ja USD hinnamuutus $ +0.001125020468054776.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.98%
30 päeva$ +0.0011034864+57.90%
60 päeva$ +0.0016008496+83.99%
90 päeva$ +0.001125020468054776+144.07%

Mis on Linked Finance World (LFW)

Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Linked Finance World hinna ennustus (USD)

Kui palju on Linked Finance World (LFW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Linked Finance World (LFW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Linked Finance World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Linked Finance World hinna ennustust kohe!

LFW kohalike valuutade suhtes

Linked Finance World (LFW) tokenoomika

Linked Finance World (LFW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LFW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Linked Finance World (LFW) kohta

Kui palju on Linked Finance World (LFW) tänapäeval väärt?
Reaalajas LFW hind USD on 0.00190589 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LFW/USD hind?
Praegune hind LFW/USD on $ 0.00190589. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Linked Finance World turukapitalisatsioon?
LFW turukapitalisatsioon on $ 31.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LFW ringlev varu?
LFW ringlev varu on 16.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LFW (ATH) hind?
LFW saavutab ATH hinna summas 3.16 USD.
Mis oli kõigi aegade LFW madalaim (ATL) hind?
LFW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LFW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LFW kauplemismaht on -- USD.
Kas LFW sel aastal kõrgemale ka suundub?
LFW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LFW hinna ennustust.
