Mis on Linear (LINA)

A Cross-chain Decentralized Delta-One Asset Protocol with Unlimited Liquidity.

Linear hinna ennustus (USD)

Kui palju on Linear (LINA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Linear (LINA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Linear nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LINA kohalike valuutade suhtes

Linear (LINA) tokenoomika

Linear (LINA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LINA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Linear (LINA) kohta Kui palju on Linear (LINA) tänapäeval väärt? Reaalajas LINA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LINA/USD hind? $ 0 . Milline on Linear turukapitalisatsioon? LINA turukapitalisatsioon on $ 477.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LINA ringlev varu? LINA ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LINA (ATH) hind? LINA saavutab ATH hinna summas 0.298899 USD . Mis oli kõigi aegade LINA madalaim (ATL) hind? LINA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LINA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LINA kauplemismaht on -- USD . Kas LINA sel aastal kõrgemale ka suundub? LINA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

Linear (LINA) Olulised valdkonna uudised