Linda hind (LINDA)

1 LINDA/USD reaalajas hind:

Linda (LINDA) reaalajas hinnagraafik
Linda (LINDA) hinna teave (USD)

Linda (LINDA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LINDA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LINDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LINDA muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -3.57% 24 tunni vältel -8.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Linda (LINDA) – turuteave

Linda praegune turukapitalisatsioon on $ 517.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LINDA ringlev varu on 93.10B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 555.73K.

Linda (LINDA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Linda ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Linda ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Linda ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Linda ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-3.57%
30 päeva$ 0-7.25%
60 päeva$ 0+33.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Linda (LINDA)

Linda is a memecoin launched on the Linea Network with the purpose to help grow the community and promote the Linea Ecosystem by bring more users onto the network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Ametlik veebisait

Linda hinna ennustus (USD)

Kui palju on Linda (LINDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Linda (LINDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Linda nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Linda hinna ennustust kohe!

Linda (LINDA) tokenoomika

Linda (LINDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LINDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Linda (LINDA) kohta

Kui palju on Linda (LINDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LINDA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LINDA/USD hind?
Praegune hind LINDA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Linda turukapitalisatsioon?
LINDA turukapitalisatsioon on $ 517.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LINDA ringlev varu?
LINDA ringlev varu on 93.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LINDA (ATH) hind?
LINDA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade LINDA madalaim (ATL) hind?
LINDA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LINDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LINDA kauplemismaht on -- USD.
Kas LINDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LINDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LINDA hinna ennustust.
Linda (LINDA) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.