Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liminal Agent by Virtuals (LMNL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) teave $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders. Ametlik veebisait: https://lmnlagent.ai/ Ostke LMNL kohe!

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liminal Agent by Virtuals (LMNL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.67K $ 86.67K $ 86.67K Koguvaru: $ 996.61M $ 996.61M $ 996.61M Ringlev varu: $ 946.61M $ 946.61M $ 946.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91.25K $ 91.25K $ 91.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00299973 $ 0.00299973 $ 0.00299973 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Liminal Agent by Virtuals (LMNL) hinna kohta

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LMNL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LMNL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LMNL tokeni tokenoomikat, avastage LMNL tokeni reaalajas hinda!

LMNL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LMNL võiks suunduda? Meie LMNL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LMNL tokeni hinna ennustust kohe!

