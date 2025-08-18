Rohkem infot LMNL

Liminal Agent by Virtuals logo

Liminal Agent by Virtuals hind (LMNL)

Loendis mitteolevad

1 LMNL/USD reaalajas hind:

--
----
-4.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Liminal Agent by Virtuals (LMNL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:06:14 (UTC+8)

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299973
$ 0.00299973$ 0.00299973

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-4.62%

-25.80%

-25.80%

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LMNL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMNLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00299973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LMNL muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -4.62% 24 tunni vältel -25.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) – turuteave

$ 68.59K
$ 68.59K$ 68.59K

--
----

$ 72.22K
$ 72.22K$ 72.22K

946.61M
946.61M 946.61M

996,612,359.3074868
996,612,359.3074868 996,612,359.3074868

Liminal Agent by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 68.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LMNL ringlev varu on 946.61M, mille koguvaru on 996612359.3074868. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.22K.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Liminal Agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Liminal Agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Liminal Agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Liminal Agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.62%
30 päeva$ 0-64.20%
60 päeva$ 0-76.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Liminal Agent by Virtuals (LMNL) allikas

Ametlik veebisait

Liminal Agent by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liminal Agent by Virtuals (LMNL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liminal Agent by Virtuals (LMNL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liminal Agent by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liminal Agent by Virtuals hinna ennustust kohe!

LMNL kohalike valuutade suhtes

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenoomika

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMNL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liminal Agent by Virtuals (LMNL) kohta

Kui palju on Liminal Agent by Virtuals (LMNL) tänapäeval väärt?
Reaalajas LMNL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LMNL/USD hind?
Praegune hind LMNL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liminal Agent by Virtuals turukapitalisatsioon?
LMNL turukapitalisatsioon on $ 68.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LMNL ringlev varu?
LMNL ringlev varu on 946.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LMNL (ATH) hind?
LMNL saavutab ATH hinna summas 0.00299973 USD.
Mis oli kõigi aegade LMNL madalaim (ATL) hind?
LMNL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LMNL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LMNL kauplemismaht on -- USD.
Kas LMNL sel aastal kõrgemale ka suundub?
LMNL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LMNL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.