Lillo is a cutting-edge AI Agent framework that empowers anyone to create and deploy a personalized AI Agent on Telegram. Customize your AI Agent's appearance, personality, and unique traits to align with your vision. Your agent will receive constant upgrades with new functionality and data sources.
Lillo is free to use and seamlessly integrates with over 20 advanced language models, continually evolving to deliver optimal performance. Whether you're looking to spark growth and engagement in your Telegram community or simply want a fun, interactive companion, Lillo delivers real-time data and accurate information to meet your needs.
Lillo AI ($LILLO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Lillo AI ($LILLO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate $LILLO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
$LILLO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate $LILLO tokeni tokenoomikat, avastage $LILLO tokeni reaalajas hinda!
$LILLO – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu $LILLO võiks suunduda? Meie $LILLO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.