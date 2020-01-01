LIL BUB (BUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LIL BUB (BUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LIL BUB (BUB) teave Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Ametlik veebisait: https://lilbub.world/ Ostke BUB kohe!

LIL BUB (BUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LIL BUB (BUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.25K $ 11.25K $ 11.25K Koguvaru: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ringlev varu: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.25K $ 11.25K $ 11.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave LIL BUB (BUB) hinna kohta

LIL BUB (BUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LIL BUB (BUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUB tokeni tokenoomikat, avastage BUB tokeni reaalajas hinda!

BUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUB võiks suunduda? Meie BUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUB tokeni hinna ennustust kohe!

