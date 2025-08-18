Rohkem infot LILB

Lil Brett hind (LILB)

1 LILB/USD reaalajas hind:

$0.00010683
$0.00010683
-6.60%1D
Lil Brett (LILB) reaalajas hinnagraafik
Lil Brett (LILB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00393158
$ 0.00393158

-0.36%

-6.68%

-30.15%

-30.15%

Lil Brett (LILB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LILB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LILBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00393158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LILB muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -6.68% 24 tunni vältel -30.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lil Brett (LILB) – turuteave

$ 106.83K
$ 106.83K

$ 106.83K
$ 106.83K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Lil Brett praegune turukapitalisatsioon on $ 106.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LILB ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.83K.

Lil Brett (LILB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lil Brett ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lil Brett ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lil Brett ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lil Brett ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.68%
30 päeva$ 0-16.10%
60 päeva$ 0-34.28%
90 päeva$ 0--

Mis on Lil Brett (LILB)

Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Lil Brett (LILB) allikas

Lil Brett hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lil Brett (LILB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lil Brett (LILB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lil Brett nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lil Brett hinna ennustust kohe!

LILB kohalike valuutade suhtes

Lil Brett (LILB) tokenoomika

Lil Brett (LILB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LILB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lil Brett (LILB) kohta

Kui palju on Lil Brett (LILB) tänapäeval väärt?
Reaalajas LILB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LILB/USD hind?
Praegune hind LILB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lil Brett turukapitalisatsioon?
LILB turukapitalisatsioon on $ 106.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LILB ringlev varu?
LILB ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LILB (ATH) hind?
LILB saavutab ATH hinna summas 0.00393158 USD.
Mis oli kõigi aegade LILB madalaim (ATL) hind?
LILB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LILB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LILB kauplemismaht on -- USD.
Kas LILB sel aastal kõrgemale ka suundub?
LILB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LILB hinna ennustust.
Lil Brett (LILB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.