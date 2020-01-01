Lightbeam Courier Coin (LBCC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lightbeam Courier Coin (LBCC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lightbeam Courier Coin (LBCC) teave Ametlik veebisait: https://www.lightbeamcourier.com/ Ostke LBCC kohe!

Lightbeam Courier Coin (LBCC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lightbeam Courier Coin (LBCC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 273.84K $ 273.84K $ 273.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 22.35 $ 22.35 $ 22.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00254722 $ 0.00254722 $ 0.00254722 Praegune hind: $ 0.273844 $ 0.273844 $ 0.273844 Lisateave Lightbeam Courier Coin (LBCC) hinna kohta

Lightbeam Courier Coin (LBCC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lightbeam Courier Coin (LBCC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LBCC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LBCC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LBCC tokeni tokenoomikat, avastage LBCC tokeni reaalajas hinda!

LBCC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LBCC võiks suunduda? Meie LBCC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LBCC tokeni hinna ennustust kohe!

