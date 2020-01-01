Lift Dollar (USDL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lift Dollar (USDL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lift Dollar (USDL) teave Ametlik veebisait: https://liftdollar.com/ Valge raamat: https://whitepaper.liftdollar.com/index.html Ostke USDL kohe!

Lift Dollar (USDL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lift Dollar (USDL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.69M $ 72.69M $ 72.69M Koguvaru: $ 72.72M $ 72.72M $ 72.72M Ringlev varu: $ 72.72M $ 72.72M $ 72.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.69M $ 72.69M $ 72.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Kõigi aegade madalaim: $ 0.911731 $ 0.911731 $ 0.911731 Praegune hind: $ 0.999711 $ 0.999711 $ 0.999711 Lisateave Lift Dollar (USDL) hinna kohta

Lift Dollar (USDL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lift Dollar (USDL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDL tokeni tokenoomikat, avastage USDL tokeni reaalajas hinda!

USDL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDL võiks suunduda? Meie USDL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDL tokeni hinna ennustust kohe!

