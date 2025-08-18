Rohkem infot USDL

Lift Dollar hind (USDL)

1 USDL/USD reaalajas hind:

$0.999817
$0.999817$0.999817
0.00%1D
Lift Dollar (USDL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:14 (UTC+8)

Lift Dollar (USDL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.999037
$ 0.999037$ 0.999037
24 h madal
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 h kõrge

$ 0.999037
$ 0.999037$ 0.999037

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.911731
$ 0.911731$ 0.911731

+0.02%

+0.00%

+0.03%

+0.03%

Lift Dollar (USDL) reaalajas hind on $0.999817. Viimase 24 tunni jooksul USDL kaubeldud madalaim $ 0.999037 ja kõrgeim $ 1.002 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.028 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.911731.

Lüliajalise tootluse osas on USDL muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel +0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lift Dollar (USDL) – turuteave

$ 72.70M
$ 72.70M$ 72.70M

--
----

$ 72.70M
$ 72.70M$ 72.70M

72.71M
72.71M 72.71M

72,708,324.2798417
72,708,324.2798417 72,708,324.2798417

Lift Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 72.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDL ringlev varu on 72.71M, mille koguvaru on 72708324.2798417. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.70M.

Lift Dollar (USDL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lift Dollar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lift Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0004393195.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lift Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0000844845.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lift Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.00003176332449.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ +0.0004393195+0.04%
60 päeva$ -0.0000844845-0.00%
90 päeva$ -0.00003176332449-0.00%

Mis on Lift Dollar (USDL)

Üksuse Lift Dollar (USDL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Lift Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lift Dollar (USDL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lift Dollar (USDL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lift Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lift Dollar hinna ennustust kohe!

USDL kohalike valuutade suhtes

Lift Dollar (USDL) tokenoomika

Lift Dollar (USDL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lift Dollar (USDL) kohta

Kui palju on Lift Dollar (USDL) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDL hind USD on 0.999817 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDL/USD hind?
Praegune hind USDL/USD on $ 0.999817. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lift Dollar turukapitalisatsioon?
USDL turukapitalisatsioon on $ 72.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDL ringlev varu?
USDL ringlev varu on 72.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDL (ATH) hind?
USDL saavutab ATH hinna summas 1.028 USD.
Mis oli kõigi aegade USDL madalaim (ATL) hind?
USDL nägi ATL hinda summas 0.911731 USD.
Milline on USDL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDL kauplemismaht on -- USD.
Kas USDL sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:14 (UTC+8)

