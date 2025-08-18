Mis on Lifeform (LFT)

Lifeform, a pioneering provider of decentralized digital identity solutions, empowers individuals to securely and seamlessly navigate the digital realm. With a vision of inclusivity, Lifeform aims to facilitate the integration of the next billion users into the web3 revolution. At the forefront of innovation, Lifeform introduces hyper-realistic 3D virtual human avatars as NFT-based digital identities. These avatars are accessible across both web3 and traditional web2 platforms, offering users a unique and engaging identity experience. With the user-friendly Virtual Human Editor tool and cross-blockchain NFT storage, Lifeform ensures a smooth and intuitive process for creating and managing digital identities. One of Lifeform's groundbreaking developments is the creation of the Universal Domain, which provides domain names with the .btc suffix. This innovation simplifies authentication and positioning in blockchain networks, granting users complete control over their identity information. Leveraging the robust network of Bitcoin, Lifeform ensures global recognition and usability, thereby enhancing security in digital identity management. Backed by industry leaders such as Binance Labs and IDG Capital, Lifeform stands as a driving force in shaping the future of digital identity and web3 technology. With a commitment to innovation and inclusivity, Lifeform strives to revolutionize the way individuals interact and transact in the digital world.

Üksuse Lifeform (LFT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Lifeform (LFT) tokenoomika

Lifeform (LFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lifeform (LFT) kohta Kui palju on Lifeform (LFT) tänapäeval väärt? Reaalajas LFT hind USD on 0.00702907 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LFT/USD hind? $ 0.00702907 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lifeform turukapitalisatsioon? LFT turukapitalisatsioon on $ 4.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LFT ringlev varu? LFT ringlev varu on 615.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LFT (ATH) hind? LFT saavutab ATH hinna summas 0.582687 USD . Mis oli kõigi aegade LFT madalaim (ATL) hind? LFT nägi ATL hinda summas 0.00702598 USD . Milline on LFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LFT kauplemismaht on -- USD . Kas LFT sel aastal kõrgemale ka suundub? LFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LFT hinna ennustust

