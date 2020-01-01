lifedog (LFDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi lifedog (LFDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

lifedog (LFDOG) teave LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support Ametlik veebisait: https://www.lifedog.xyz/ Ostke LFDOG kohe!

lifedog (LFDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage lifedog (LFDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.18K $ 25.18K $ 25.18K Koguvaru: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Ringlev varu: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.18K $ 25.18K $ 25.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04671619 $ 0.04671619 $ 0.04671619 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave lifedog (LFDOG) hinna kohta

lifedog (LFDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud lifedog (LFDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LFDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LFDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LFDOG tokeni tokenoomikat, avastage LFDOG tokeni reaalajas hinda!

LFDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LFDOG võiks suunduda? Meie LFDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LFDOG tokeni hinna ennustust kohe!

