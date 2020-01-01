life changing pill (PILL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi life changing pill (PILL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

life changing pill (PILL) teave Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space.

life changing pill (PILL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage life changing pill (PILL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 749.09K $ 749.09K $ 749.09K Koguvaru: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Ringlev varu: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 749.09K $ 749.09K $ 749.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00554118 $ 0.00554118 $ 0.00554118 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00074956 $ 0.00074956 $ 0.00074956 Lisateave life changing pill (PILL) hinna kohta

life changing pill (PILL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud life changing pill (PILL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PILL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PILL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PILL tokeni tokenoomikat, avastage PILL tokeni reaalajas hinda!

PILL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PILL võiks suunduda? Meie PILL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

