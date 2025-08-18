Mis on life changing pill (PILL)

Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space.

Kui palju on life changing pill (PILL) tänapäeval väärt? Reaalajas PILL hind USD on 0 USD. Milline on life changing pill turukapitalisatsioon? PILL turukapitalisatsioon on $ 727.75K USD. Milline on PILL ringlev varu? PILL ringlev varu on 999.35M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim PILL (ATH) hind? PILL saavutab ATH hinna summas 0.00554118 USD. Milline on PILL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PILL kauplemismaht on -- USD.

