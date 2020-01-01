LIF3 LSHARE (LSHARE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LIF3 LSHARE (LSHARE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LIF3 LSHARE (LSHARE) teave Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. The available features include but are not limited to swapping between different cryptocurrencies, yield farming, providing liquidity to earn incentives, and engaging in a decentralized lending market that offers yield on single assets and liquidity paired assets, as well as leveraging. We also offer avenues for users to acquire crypto with credit cards and to trade derivatives on our decentralized spot and perpetual exchange that sup- ports low swap fees and zero price impact trades. Additionally, with the Lif3 mobile wallet for cryptocurrency, users can easily access and manage their digital assets from their phones on a secured mobile app, making it easy to stay on top of their investments without having to worry about third-party security risks. Currently, Lif3 is a multi-chain protocol that is operational on Ethereum, BNB Chain, Polygon, and Fantom Opera with plans to expand in the future. And as a part of our commitment to pushing the boundaries of DeFi and making the most innovative and advanced solutions accessible, we have decided to launch our own permissioned Layer 1 (L1) blockchain. As an extension of our L1 infrastructure, we offer Layer 2 blockchains as a Service. This allows developers to build on top of the permissioned Lif3 Chain and utilize its high-speed infrastructure and security to power their DeFi applications. Lastly, a crucial element of our success has been due to our very own Lif3 community. We are proud to have a highly engaged and passionate user base that actively contributes to the growth of Lif3 through governance, constructive feedback, suggestions, and social engagement. This collaborative approach is the key to building a strong and sustainable DeFi ecosystem. Our team is committed to delivering the ultimate DeFi experience to investors of all types, whether they are looking for low risk and low maintenance investments or seeking more exciting high yield opportunities. We strive to be at the forefront of the DeFi revolution and evolve the emerging sector of the financial industry. Ametlik veebisait: https://lif3.com Valge raamat: http://docs.lif3.com Ostke LSHARE kohe!

LIF3 LSHARE (LSHARE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LIF3 LSHARE (LSHARE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 70.00K $ 70.00K $ 70.00K Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.55M $ 15.55M $ 15.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2,278.6 $ 2,278.6 $ 2,278.6 Kõigi aegade madalaim: $ 158.55 $ 158.55 $ 158.55 Praegune hind: $ 222.09 $ 222.09 $ 222.09 Lisateave LIF3 LSHARE (LSHARE) hinna kohta

LIF3 LSHARE (LSHARE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LIF3 LSHARE (LSHARE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LSHARE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LSHARE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LSHARE tokeni tokenoomikat, avastage LSHARE tokeni reaalajas hinda!

LSHARE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LSHARE võiks suunduda? Meie LSHARE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LSHARE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!